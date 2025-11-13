Empresa
Mercadona preveu comprar 2.000 tones de taronges procedents de camps de Tarragona
La nova temporada de taronja engega al novembre i s’allargarà aproximadament fins al mes d’agost vinent
Arrenca la campanya local de la taronja a Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, que preveu comercialitzar 131.000 tones d’aquest cítric durant 2025-2026.
Per a aquesta campanya, que acaba de començar i s’allargarà aproximadament fins al mes d’agost vinent, la companyia comercialitzarà taronges procedents de camps de la Comunitat Valenciana, Andalusia, la Regió de Múrcia i Catalunya, gràcies a la col·laboració amb els proveïdors Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner i Nufresco.
En el cas concret de Catalunya, la companyia preveu comprar 2.000 tones de taronges procedents de camps de Tarragona. L’entrada de la taronja dona continuïtat així a la campanya 2025-2026 de cítrics d’origen Espanya, que va començar el darrer mes d’octubre amb l’arribada de la mandarina i la llimona.
El compromís de Mercadona amb el sector primari és ferm i dona prioritat a garantir relacions estables i transparents amb els seus 13 proveïdors locals de taronja, que al seu torn treballen amb més de 2.000 agricultors d’arreu del territori.
Qualitat i origen: Millor amb fets
L’aposta de Mercadona per la taronja d’origen Espanya reafirma el seu compromís amb el sector primari i amb els seus clients. Gràcies al treball dut a terme amb els proveïdors, la companyia aconsegueix allargar la disponibilitat de taronja local fins a finals d’estiu, així fomenta el consum de fruites de temporada i de proximitat.
Aquest compromís forma part de l'estratègia de qualitat i origen de Mercadona, que impulsa el consum de productes d’origen local sempre que compleixin els estàndards de qualitat exigits i hi hagi prou disponibilitat per abastir les botigues. Actualment, el 85 % de l’assortiment de la companyia és d’origen Espanya.
Foment del consum de cítrics per a un cistell equilibrat
L’empresa fomenta el consum de cítrics, així com del suc de taronja acabat d'esprémer disponible a la secció de Fruita i Verdura en els tres formats d’envàs habituals (250 mil·lilitres, 500 mil·lilitres i 1 litre). Aquest servei, que es va començar a implantar l’any 2016 a totes les botigues de la cadena, és un projecte que es va desenvolupar a través de la innovació conjunta entre Mercadona, el proveïdor especialista Zumex i els mateixos clients.
Els cítrics són rics en vitamines, minerals i antioxidants i el seu consum contribueix a mantenir una dieta equilibrada. Les taronges, les mandarines i les llimones, entre altres cítrics, són grans aliats per completar un cistell de la compra equilibrat.
Mercadona dona suport a les campanyes del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el marc de l'estratègia #alimentosdespaña i de la campanya “El país más rico del mundo”. Així mateix, defensa les pràctiques comercials justes i des de fa anys està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària.
Aquest acord voluntari, que va suposar un pas més en la promoció de pràctiques comercials justes, s’emmarca en la Llei de Mesures per Millorar el Funcionament de la Cadena Alimentària i està impulsat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària.