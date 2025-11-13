`Política
L'Ajuntament de Valls impulsa un front comú per reclamar més i millors connexions ferroviàries
El consistori considera "del tot insuficients" els horaris que vol implementar Renfe a partir del 22 de novembre
L'Ajuntament de Valls, l'Associació Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp i la plataforma Propera Parada Valls han expressat la seva oposició a la proposta de serveis ferroviaris anunciats per Renfe per la línia R13 que s'iniciarà el 22 de novembre. El consistori i l'associació fa setmanes que treballen en la creació d'un front comú a nivell territorial per reclamar "un servei ferroviari de qualitat", han apuntat en un comunicat. Així, les properes setmanes se celebrarà a Valls una reunió que convocarà alcaldes i alcaldesses dels municipis de l'R13, que uneix Lleida amb Barcelona passant per la capital de l'Alt Camp. L'objectiu és reclamar que hi hagi més trens i inversions per garantir un servei "eficient i de qualitat".