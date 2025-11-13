Diari Més

Els municipis nuclears es mostren "molt decebuts" amb el Congrés per rebutjar que s'allargui la vida de les centrals

L'alcalde d'Ascó i portaveu de l'AMAC i la Comun retreu "la falta de valentia" dels partits catalans

L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha lamentat que els partits polítics "no hagin pres cap mesura" des de l'apagada general del 28 d'abrilACN

L'alcalde d'Ascó, vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals nuclears (AMAC) i president de la COMUN (Coordinadora de Municipis Nuclears), Miquel Àngel Ribes, ha dit que se senten "molt decebuts" amb la votació al Congrés contrària a prorrogar la vida de les centrals Ascó I, Cofrents i Almaraz. Ribes ha assegurat que "es perd una oportunitat molt important", però creu que "encara no està tot dit" i que l'AMAC continuarà treballant perquè els partit polítics assumeixin "compromisos necessaris" després del "desengany" que ha suposat aquesta votació. L'alcalde d'Ascó ha retret als grups catalans "falta de valentia" i que hagin posat "la ideologia per davant de la responsabilitat de l'estratègia energètica de tot un país".

