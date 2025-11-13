Política
Els municipis nuclears es mostren "molt decebuts" amb el Congrés per rebutjar que s'allargui la vida de les centrals
L'alcalde d'Ascó i portaveu de l'AMAC i la Comun retreu "la falta de valentia" dels partits catalans
L'alcalde d'Ascó, vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals nuclears (AMAC) i president de la COMUN (Coordinadora de Municipis Nuclears), Miquel Àngel Ribes, ha dit que se senten "molt decebuts" amb la votació al Congrés contrària a prorrogar la vida de les centrals Ascó I, Cofrents i Almaraz. Ribes ha assegurat que "es perd una oportunitat molt important", però creu que "encara no està tot dit" i que l'AMAC continuarà treballant perquè els partit polítics assumeixin "compromisos necessaris" després del "desengany" que ha suposat aquesta votació. L'alcalde d'Ascó ha retret als grups catalans "falta de valentia" i que hagin posat "la ideologia per davant de la responsabilitat de l'estratègia energètica de tot un país".