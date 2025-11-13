Societat
El Comitè d’Empresa del Pius Hospital de Valls alerta d’una situació crítica al servei d’Urgències
Les infermeres denuncien una sobrecàrrega assistencial “insuportable” i la manca de recursos humans suficients per garantir una atenció segura i de qualitat.
Segons el Comitè d’Empresa del Pius Hospital de Valls, les professionals d’infermeria —considerades “el cor de l’atenció immediata del centre”— treballen sota una pressió constant, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, sense que la direcció hagi respost adequadament a les seves necessitats. La situació, alerten, s’ha vist agreujada per la nova proposta de reorganització dels torns de treball que l’empresa vol imposar.
“El nou sistema suposaria un nou cop per a un col·lectiu ja exhaust, que cada dia sosté el servei amb esforç, responsabilitat i compromís”, asseguren els representants sindicals. Segons el Comitè, aquesta reorganització podria posar en risc tant la salut física i emocional de les treballadores com la qualitat i la seguretat de l’atenció als pacients.
Per aquest motiu, el Comitè reclama una revisió immediata de la proposta i l’obertura d’un diàleg “real i constructiu” entre la direcció del centre i el personal afectat. “Les infermeres no demanen privilegis, sinó condicions dignes per poder cuidar amb seguretat i qualitat”, han subratllat.
Finalment, el Comitè d’Empresa ha expressat el seu suport total a les accions que les professionals decideixin emprendre per defensar els seus drets laborals i la seva dignitat professional, tot recordant que “l’objectiu del personal d’Infermeria és l’excel·lència en l’atenció i el cuidatge de la població”.