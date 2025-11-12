Cultura
Tortosa rebrà la subvenció de la Diputació de Tarragona per a l'Auditori Felip Pedrell en l'exercici 2026
L'ajut per renovar la sala gran no s'ha pogut executar enguany mentre es construïa la tercera sala
L'Ajuntament de Tortosa rebrà l'any que ve la subvenció de la Diputació de Tarragona per renovar la graderia, el paviment i les butaques de la sala principal del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'ajut, de 950.000 euros, no s'ha pogut executar enguany per "incompatibilitats físiques i logístiques" amb la construcció de la tercera sala. L'edifici té un únic vestíbul que interconnecta les tres sales i s'ha posposat l'actuació a la sala gran fins que no s'ha acabat de construir l'ampliació del teatre. El consistori ha acordat amb la Diputació un canvi d'anualitat de la subvenció normativa de l'auditori per a 2026. L'Ajuntament ha comunicat la renúncia i la sol·licitud per a l'any que ve, per acabar l'obra de reforma i reobrir el centre cultural.