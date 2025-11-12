Mobilitat
Tarragona guanya connexions amb Barcelona, Reus i Lleida amb el nou pla de Regionals
A partir del 22 de novembre, hi haurà un tren cada 30 minuts entre Tarragona i Barcelona, i connexions més freqüents entre Reus, Valls i Lleida
Els usuaris del Camp de Tarragona guanyaran en freqüència i comoditat a partir del 22 de novembre, amb la reorganització del servei dels Regionals del sud anunciada per Renfe i la Generalitat. Les millores, que arriben després de les obres d'Adif a Roda de Berà, Sant Vicenç de Calders i Castelldefels, permetran reduir temps de viatge i augmentar les connexions entre les principals ciutats tarragonines i Barcelona.
La novetat més destacada és la consolidació d’un tren cada 30 minuts entre Tarragona i Barcelona en dies feiners, amb serveis semidirectes que només paren a Torredembarra, Altafulla-Tamarit i Sant Vicenç de Calders. També s’afegeix un tren nocturn addicional en ambdós sentits, millorant l’amplitud horària per als desplaçaments de nit.
Una altra novetat a destacar seria la recuperació de la línia R13, que torna a oferir trens directes des de Valls fins a Lleida i Barcelona, sense necessitat de transbordament. A més, es milloren les freqüències entre Tarragona i Lleida, passant de 5 a 6 connexions diàries per sentit, combinant serveis directes i transbords garantits a La Plana-Picamoixons. També es recupera la línia RT1, que ara farà recorregut diari entre Tarragona, Reus i La Plana Picamoixons, facilitant la mobilitat interna al Camp.
Pel que fa a Salou-PortAventura, es mantenen els trens directes des de Barcelona (R17) al matí i s’incrementen les freqüències de retorn (RT2) a la tarda, adaptant-se als patrons de mobilitat turística.