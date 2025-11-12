Política
El ple de Tortosa aprova per unanimitat incloure el municipi en la declaració de zona castròfica per la dana Alice
La borrasca va causar danys en habitatges, magatzems, explotacions agrícoles i camins, especialment a Vinallop
El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat per unanimitat sol·licitar al govern espanyol la inclusió del municipi a la declaració de zona greument afectada per la dana Alice que va tenir lloc els dies 12 i 13 d'octubre i que va perjudicar sobretot el nucli de Vinallop. El consistori ha recordat que l'episodi de pluges intenses va provocar acumulacions d'aigua en carrers, danys en habitatges, magatzems i explotacions agrícoles, així com desperfectes en camins i serveis municipals. Després d'avaluar i netejar la zona de Vinallop i altres punts del municipi, consideren que magnitud dels danys i les necessitats de reparació de béns públics i privats fan necessari el suport d'altres administracions.