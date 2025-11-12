Política
Junts demana la compareixença del director del Servei Català de Trànsit al Parlament per la sinistralitat a l'AP-7
Volen que doni explicacions sobre els últims accidents a aquesta autopista al sud del país
Junts ha sol·licitat la compareixença del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a la Comissió d'Interior del Parlament perquè doni explicacions sobre els últims accidents a l’AP-7 al sud del país. D'altra banda, el grup parlamentari també ha registrat una bateria de preguntes al Govern sobre aquesta qüestió. En concret, la diputada Irene Negre vol saber el motiu exacte pel qual un camió que transportava oli mineral va bolcar i va bloquejar la via a l’altura de l’Ametlla de Mar dissabte passat, i per què van caldre més de trenta-tres hores per restablir la circulació. El darrer sinistre a l'AP-7 s'ha produït aquest dimarts a l'Aldea amb tres camions implicats i la mort d'un dels conductors.