Municipal
La Diputació de Tarragona finalitza la millora de la travessera d'Almoster
Les obres han reforçat el ferm, adequat les voreres i reorganitzat la calçada per garantir més seguretat i accessibilitat
La travessera d'Almoster (TV-7048) és ara més segura i accessible gràcies als treballs de millora que ha dut a terme la Diputació de Tarragona. Les obres han inclòs l'adequació de les voreres, el reforç del ferm i la reordenació de la calçada, delimitant les zones d’estacionament i l’espai per als vianants. També s’ha renovat la senyalització i millorat el drenatge de la via.
Els treballs, iniciats al mes de juliol, s’han centrat en el tram comprès entre els punts quilomètrics 1+910 i 2+480 de la TV-7048. La intervenció ha comptat amb una inversió de 230.000 euros i forma part del projecte global de la Diputació per a actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local.