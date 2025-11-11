Societat
El XXI Trofeu Vila de Constantí “Memorial Akio Nozoe” omple de karate el Pavelló Poliesportiu
La cita ha comptat amb la participació d’uns 120 esportistes de totes les edats procedents dels diferents clubs i associacions de Karate de l’estil Kushin Kai de la província de Tarragona
El Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí va celebrar, aquest dissabte 8 de novembre, la XXI edició del Trofeu Vila de Constantí “Memorial Akio Nozoe”. La cita, ja consolidada com un dels grans esdeveniments esportius del municipi, va reunir prop de 120 esportistes de totes les edats provinents de diversos clubs i associacions de l’estil Kushin Kai de la província de Tarragona.
Organitzat per l’Ajuntament de Constantí amb la col·laboració del Club Karate Kushin Kai Constantí i el Club Karate Kushin Kai Tarragona, el torneig va retre també homenatge a Ricardo Corbacho, en el marc del quart Trofeu que porta el seu nom. Corbacho, que va dedicar més de 35 anys al club constantinenc, va ser una figura clau en la promoció i consolidació d’aquest art marcial al territori.
El trofeu va servir per posar en valor la trajectòria del karate al municipi i el seu paper en la formació esportiva i personal dels joves. L’estil Kushin Kai, introduït a Catalunya pel mestre japonès Kozo Mizoguchi, ha mantingut una presència viva i arrelada a les comarques tarragonines, especialment gràcies a l’activitat constant dels clubs locals.