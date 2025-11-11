Cultura
La XIX Nit de Castells reunirà el món casteller a Valls el 31 de gener
Durant la gala es lliuraran 11 premis i es reconeixeran els moments més destacats de la temporada 2025
El Centre Cultural de Valls tornarà a ser el quilòmetre zero del món casteller amb la celebració de la dinovena edició de la Nit de Castells, que tindrà lloc el pròxim 31 de gener de 2026. L’acte, impulsat per la Revista Castells i organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Valls, TAC 12 i La Xarxa, reconeixerà amb 11 premis els fets i protagonistes més destacats de la temporada 2025.
Els guardons, que tindran sis jurats diferents, oferiran una perspectiva 360 sobre el món casteller. Tres dels premis —Colla amb millor temporada, Colla de la temporada i Moment casteller de la temporada— tindran nominacions prèvies, mentre que la resta es revelaran durant la gala.
Una de les novetats d’enguany és que el premi Imatge de la temporada s’escollirà per votació popular a les xarxes socials entre 27 imatges proposades per Castells en Xarxa. Les dotze més votades seran les protagonistes de les campanades de Cap d’Any a les televisions locals, i la més destacada rebrà el guardó.
L’esdeveniment, que reunirà més de 300 persones entre representants de colles, institucions i mitjans de comunicació, serà retransmès per les televisions de La Xarxa, amb producció conjunta de TAC 12 i La Xarxa+, consolidant-se com la gran cita anual del calendari casteller.