Gastronomia
Salou acull una jornada gastronòmica sobre innovació, tradició i producte local de Tarragona
La iniciativa “Som Gastronomia - Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025” de la Diputació de Tarragona ha posat de relleu el producte local, la tradició culinària i el conjunt del sector agroalimentari del territori
Aquest dimarts al matí, la sala Europa del Teatre Auditori de Salou ha acollit la primera de les jornades gastronòmiques organitzades per la Diputació de Tarragona en el marc de la iniciativa “Som Gastronomia - Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025”. L’esdeveniment ha posat de relleu la importància del producte local, la tradició culinària i el sector agroalimentari del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, alhora que ha reivindicat la necessitat d’innovar sense perdre l’essència dels sabors i la identitat de la cuina catalana.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha destacat durant l’obertura que “la gastronomia és identitat, cultura i també un àmbit estratègic que afavoreix el desenvolupament econòmic i social”, i ha reiterat el suport de la institució al turisme gastronòmic, l’emprenedoria i l’agroalimentació.
El diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació i alcalde de Salou, Pere Granados, ha expressat la seva confiança que aquestes jornades “siguin un punt d’inflexió per al sector i contribueixin a fer de la gastronomia una palanca de desenvolupament econòmic local, sostenible i de qualitat”.
L’acte ha comptat amb la conferència del director general de la Fundació Alicia, Toni Massanés, i amb una exhibició gastronòmica en directe amb tast dels xefs amb estrella Pep Moreno, del restaurant Deliranto de Salou, i Rafel Muria, del Quatre Molins de Cornudella de Montsant.
També s’ha celebrat una taula rodona sobre la qualitat dels productes locals, amb la participació de Massanés, Moreno i Muria, així com de la xef Susana Aragón, el president de la Federació Catalana DOP-IGP, Josep Pere Colat, la tècnica de Prodeca, Montserrat Costafreda, i el vicepresident de l’AEHT, Àngel Pérez. La jornada ha destacat que la demarcació de Tarragona és el territori català amb més productes agroalimentaris amb segell de qualitat.
A més, la cita ha inclòs espais d’exposició i trobada de productes amb DOP i IGP, afavorint el treball conjunt entre productors, professionals i institucions. La propera jornada tindrà lloc el 25 de novembre al Museu de la Mar de l’Ebre de la Ràpita, amb inscripció previa.