L’Ajuntament de Cambrils redueix el període de pagament a proveïdors
El consistori tardarà 8,8 dies per pagar els deutes corresponents durant el tercer trimestre de 2025
L’Ajuntament de Cambrils aconsegueix reduir els dies de mitjana en què paga als seus proveïdors, passant de més de 70 dies l’any 2020 a 8,8 durant l’últim trimestre de 2025. D’acord amb les dades presentades per la tresoreria consistorial, el Període Mitjà de Pagament a proveïdors (PMP) s’ha rebaixat «dràsticament» durant els últims cinc anys, en un total del 86%.
Aquesta xifra situa el municipi per sota del límit legal establert de 30 dies, i també per sota la mitjana catalana, que actualment se situa en, gairebé, els 27 dies. Amb aquesta millora, el conjunt del sector públic local de Cambrils, format pel consistori i diferents entitats vinculades a cultura i turisme, també ha passat de 60 dies a menys de 10 en mitjana. D’acord amb el govern cambrilenc, els resultats trimestrals demostren una «consolidació de l’equilibri financer del municipi».
«Són dades positives, però no indica que no quedin factures per pagar», ha explicat el regidor d’Hisenda, David Chatelain. L’edil, però, també remarca que les factures pendents són «menors» i valora positivament la gestió de l’Ajuntament de Cambrils, que se situa entre els consistoris que menys dies acumula de mitjana al territori. «Entre els 10 i els 15 dies es troba el que es considera «normalitat» en el pagament a proveïdors, nosaltres podem dir que estem per sota», assegurava el regidor, que indicava que aquesta dada genera una «tendència clara, que paguem aviat i donem seguretat a les empreses que treballen amb el consistori».
Estabilitat incompleta
El govern municipal de Cambrils també ha anunciat que el pròxim pas serà la revisió d’operacions que generen un reconeixement extrajudicial de crèdit (REX), provinents d’exercicis anteriors que no van ser degudament adquirits. Actualment, el consistori assegura que està finalitzant un informe valoratiu i establirà un pla específic per reduir-los progressivament per «tancar l’eficiència financera» del municipi.
A més, David Chatelain explica que l’Ajuntament resoldrà aviat la situació d’impagament d’hores extres amb treballadors municipals, entre ells la Policia Local. Un deute que, segons el regidor, es pal·liarà amb l’execució del crèdit extraordinari aprovat al plenari del passat 24 d’octubre, que arribarà als 381.000 euros, ja integrats al pressupost aprovat al mes de juliol. El principal problema és el càlcul dels impagaments de manera individual, que ara es realitzarà en bloc per garantir un pagament comú des del consistori sobre les hores afegides no cobrades pels treballadors, tot i que els pagaments estan previstos.