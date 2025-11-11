Infraestructures
La Generalitat anuncia una nova estació de l’AVE a l’aeroport quan es referia a la Intermodal de Vila-seca
L’organisme aeroportuari només té previst d’una connexió fins l’intermodal
La Generalitat de Catalunya feia oficial, durant unes hores, la construcció d’una nova estació d’AVE entre Tarragona i l’aeroport de Reus per equivocació, una qüestió que, més enllà de generar confusió, ha portat a la rectificació del Govern després de les paraules de la consellera de Territori, Silvia Paneque. D’acord amb les declaracions recollides per ACN, entre d’altres, durant el migdia d’aquest passat dimarts, la portaveu confirmava la «construcció de tres noves estacions d’alta velocitat a Catalunya», entre les que situava, sorprenentment, una terminal anomenada «Tarragona-aeroport».
Les paraules de la consellera han empitjorat la situació amb l’atribució de la responsabilitat de la construcció de dues estacions, la de Vilafranca del Penedès i Reus, a l’empresa aèria estatal, AENA: «És AENA qui ha d’incorporar les dues estacions. Per la planificació que hem vist estan incorporades i abans del 2030 haurien d’estar construïdes i en funcionament», assegurava la responsable de Territori. La institució, gestora de l’aeroport de Reus, ha negat aquestes declaracions al Diari Més poc després, constatant que «AENA només es fa càrrec de la gestió de la intermodalitat entre les estructures construïdes per l’Estat i la Generalitat i els aeroports».
Abans de la rectificació, l’entitat aèria estatal ha fet esment del Pla Dora III plantejat sobre la zona dels aeròdroms, també mencionat per la consellera. La portaveu de Territori afirmava que la inversió sobre l’estació que connectaria l’aeroport amb Tarragona es contemplava dins el Pla, unes paraules també corregides per AENA, assegurant que «el Pla Dora III es troba en una fase inicial, però no contempla la creació d’estacions». El que figura dins el pla, presentat el passat mes de setembre, és concretament «l’execució de la passarel·la d’interconnexió entre la futura estació d’alta velocitat (Intermodal) i la terminal de l’aeroport». La Subdelegació de Tarragona, per la seva part, no tenia coneixement del projecte mencionat per Silvia Paneque, però també plantejava una equivocació per part de la consellera.
D’aquesta manera, la Generalitat ha rectificat sobre les paraules de la consellera Paneque, explicant que les seves declaracions feien referència a la «possibilitat» que contemplava la creació en un futur de l’estació de Vilafranca del Penedès, desmarcant-se completament d’una nova estació al Camp de Tarragona, més enllà de la Intermodal que es construirà a Vila-seca a partir del 2026.
La realitat
Inicialment, després de la publicació de les declaracions, la Generalitat només ha afirmat que «l’únic projecte aprovat és l’Estratègia Ferroviària» fins al 2050, establint la nova estació «com una possibilitat». Finalment, l’única realitat existent en les paraules de la consellera és l’aprovació de l’Estratègia Ferroviària de Catalunya (EFC) amb 63 mesures, que tindran un recorregut de desenvolupament durant els pròxims 25 anys.
El document de la proposta, d’una setantena de pàgines, estableix la planificació i definició del nou model ferroviari català arran del traspàs de competències de Rodalies, el futur creixement de la població i els seus desplaçaments, i l’augment de la intermodalitat entre mitjans de transport, incrementant les mercaderies per tren. La proposta, a més, contempla la creació d’un Pla de Serveis ferroviaris propi de Catalunya; la revisió del pla d’infraestructures del Transport de Catalunya (PITC); l’actualització anual de l’Agenda Catalana del Corredor del Mediterrani o la programació d’actuacions del Pla de Rodalies 2026-2030. A més, s’incrementarà la velocitat dels trens regionals i s’establiran combois semidirectes per «millorar la competitivitat» dels serveis arreu del territori català.
La nova estratègia d’inversió de la Generalitat preveu 30.000 milions d’euros en un període d’un quart de segle, a parts «pràcticament iguals entre la Generalitat i l’Estat». En total, cada any s’invertiran 1.200 milions d’euros en la millora d’infraestructures i de serveis ferroviaris. La mesura es contempla a causa de la necessitat de reforçar el quilometratge de la xarxa a Catalunya, que des del 2021 ha passat de 1.500 a 2.050 quilòmetres.