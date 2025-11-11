Successos
Extingit un petit incendi en una nau del polígon Roques Roges d’Alcover
Els Bombers han extingit aquest matí un incendi en un dipòsit de producte decapant no inflamable dins d’una nau del polígon Roques Roges d’Alcover
Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest matí un foc originat en un dipòsit de producte decapant no inflamable dins d’una nau del polígon industrial Roques Roges, a Alcover. L’avís s’ha rebut a les 8 del matí, i fins a deu dotacions dels Bombers han treballat en les tasques d’extinció i ventilació del recinte.
Segons han informat els Bombers, l’incendi ha afectat només un dels recintes de la nau i la resta de les instal·lacions ja estan en procés de reprendre l’activitat amb normalitat. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès treballadors al lloc dels fets, tot i que de moment es desconeix si hi ha ferits de gravetat.
Els Bombers també han confirmat que, un cop extingit l’incendi, s’està ventilant la zona afectada i que l’activitat podrà continuar amb normalitat a la resta del polígon.