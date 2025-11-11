Cultura
La Diputació i l'Ajuntament de Vila-seca destinaran 1 milió d'euros per finançar l'Escola de Música i Conservatori
El nou conveni augmenta l'aportació econòmica per a l'equipament educatiu
La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Vila-seca han renovat el conveni de col·laboració per al continuïtat dels ensenyaments musicals a l'Escola de Música i Conservatori de Vila-seca. Així, la diputació i el consistori destinaran 1.040.000 euros per finançar l'equipament. El primer acord va ser el 1987 i des d'aleshores han anat renovant els pactes. El signat aquest dimarts incrementa la quantitat aportada "amb l'objectiu de garantir la qualitat educativa i la coherència territorial del sistema d'ensenyaments musicals a la demarcació". Durant el curs actual a l'Escola de Música i Conservatori de Vila-seca hi ha 337 alumnes, dels quals més del 60% provenen de fora del municipi.