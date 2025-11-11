Municipal
Comencen les obres per renovar el carrer dels Filadors de Torredembarra
L’Ajuntament presenta el projecte al veïnat i als comerciants, amb una durada prevista de quatre mesos
L’Ajuntament de Torredembarra va presentar aquest dimecres al vespre, a Cal Maiam, el projecte de reordenació urbanística del carrer dels Filadors, en el tram comprès entre els carrers dels Indians i Rodes. Les obres començaran el pròxim 17 de novembre i tindran una durada aproximada de quatre mesos.
A la sessió informativa hi van participar l’alcalde, Vale Pino; el regidor de Residus, Neteja Viària i Serveis Tècnics, Raúl García; el cap de la Policia Local, Miguel Ángel Marchal; així com representants de l’empresa Tecnología de Firmes, S.A., adjudicatària del projecte per un import de 318.084,80 euros. Durant l’acte, es van resoldre dubtes i es van recollir suggeriments del públic assistent.
L’alcalde va destacar que el projecte «suposa un nou pas en la transformació urbana de la vila», i que permetrà millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’un dels carrers més emblemàtics del centre, fent-lo «més amable i segur per als vianants». També va demanar comprensió i paciència al veïnat i als comerços durant el desenvolupament dels treballs.
Entre les principals actuacions previstes hi ha l’ampliació de les voreres, la reducció de la calçada a un únic carril, la renovació dels serveis bàsics (clavegueram, aigua potable, enllumenat) i la instal·lació de nou mobiliari urbà i arbrat. També es crearà una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i es millorarà la xarxa de pluvials.
Pel que fa a la mobilitat, les obres es dividiran en tres fases per minimitzar les afectacions al trànsit. El cap de la Policia Local va explicar que s’instal·larà presenyalització prèvia i que el pla de circulació s’ajustarà segons l’evolució dels treballs. L’accés a l’aparcament soterrani dels Filadors estarà garantit durant tot el període, i el veïnat amb places particulars podrà utilitzar gratuïtament l’aparcament municipal, prèvia validació pels serveis de Seguretat.
Finalment, el regidor Raúl García va detallar els canvis provisionals en la ubicació dels contenidors i va assegurar que el servei de recollida es mantindrà actiu. Els operaris del servei passaran pels establiments per acordar els punts de recollida més adequats.