Comencen les obres per renovar el carrer dels Filadors de Torredembarra

L’Ajuntament presenta el projecte al veïnat i als comerciants, amb una durada prevista de quatre mesos

les obres es dividiran en tres fases per minimitzar les afectacions al trànsit.

Cedida

L’Ajuntament de Torredembarra va presentar aquest dimecres al vespre, a Cal Maiam, el projecte de reordenació urbanística del carrer dels Filadors, en el tram comprès entre els carrers dels Indians i Rodes. Les obres començaran el pròxim 17 de novembre i tindran una durada aproximada de quatre mesos.

A la sessió informativa hi van participar l’alcalde, Vale Pino; el regidor de Residus, Neteja Viària i Serveis Tècnics, Raúl García; el cap de la Policia Local, Miguel Ángel Marchal; així com representants de l’empresa Tecnología de Firmes, S.A., adjudicatària del projecte per un import de 318.084,80 euros. Durant l’acte, es van resoldre dubtes i es van recollir suggeriments del públic assistent.

L’alcalde va destacar que el projecte «suposa un nou pas en la transformació urbana de la vila», i que permetrà millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’un dels carrers més emblemàtics del centre, fent-lo «més amable i segur per als vianants». També va demanar comprensió i paciència al veïnat i als comerços durant el desenvolupament dels treballs.

Entre les principals actuacions previstes hi ha l’ampliació de les voreres, la reducció de la calçada a un únic carril, la renovació dels serveis bàsics (clavegueram, aigua potable, enllumenat) i la instal·lació de nou mobiliari urbà i arbrat. També es crearà una nova plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i es millorarà la xarxa de pluvials.

Pel que fa a la mobilitat, les obres es dividiran en tres fases per minimitzar les afectacions al trànsit. El cap de la Policia Local va explicar que s’instal·larà presenyalització prèvia i que el pla de circulació s’ajustarà segons l’evolució dels treballs. L’accés a l’aparcament soterrani dels Filadors estarà garantit durant tot el període, i el veïnat amb places particulars podrà utilitzar gratuïtament l’aparcament municipal, prèvia validació pels serveis de Seguretat.

Finalment, el regidor Raúl García va detallar els canvis provisionals en la ubicació dels contenidors i va assegurar que el servei de recollida es mantindrà actiu. Els operaris del servei passaran pels establiments per acordar els punts de recollida més adequats.

