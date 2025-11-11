Economia
Brussel·les estudia "possibles solucions" perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies de cara a Nadal
El comissari europeu de Pesca diu que "l'esforç" del sector es "reflectirà" en les quotes per al 2026
El comissari europeu de Pesca, Costas Kadis, ha anunciat que la Comissió Europea treballa en "possibles solucions" perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any i cobrir així les necessitats de cara el període de Nadal. Ho ha dit aquest dimarts en una compareixença al Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas. Segons Kadis, l'executiu farà un anunci respecte de la qüestió "molt aviat" amb l'objectiu que el sector compti amb "alguns dies addicionals" per treballar enguany. El comissari europeu també ha afirmat "l'esforç" dels pescadors per fer més sostenibles les seves pràctiques es "reflectirà" en la proposta de quotes pel 2026.
L'anunci de Kadis respecte de les possibilitats de pesca per aquest any arriba després que fonts del govern espanyol avancessin la setmana passada a l'ACN que es podia produir una flexibilització de la situació per tal que el sector pugui sortir a la mar més dies abans que acabi l'any.
Per aquest 2025, la Comissió Europea va atorgar unes quotes que, en funció de la mida de les barques, oscil·laven entre 100 i 130 jornades de treball. Una xifra que el sector considera insuficient i que fa que, com a màxim, puguin treballar un de cada tres dies. De fet, la meitat dels pescadors d'arrossegament de la demarcació de Tarragona ja han esgotat els dies de quota que tenen per treballar, segons dades de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, i si Brussel·les no ofereix més dies, no podran sortir més a la mar fins l'any que ve.