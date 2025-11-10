Cultura
Vila-seca celebra el primer Festival de l’Oli per homenatjar la tradició pagesa
El Castell de Vila-seca acollirà els dies 29 i 30 de novembre activitats per a totes les edats dedicades a la cultura de l’oli i al món rural
Vila-seca celebrarà els dies 29 i 30 de novembre el 1r Festival de l’Oli, una nova cita que neix per rendir homenatge a la tradició pagesa i a la cultura olivera del territori. L’esdeveniment, organitzat pel Patronat Municipal de Turisme i la Cooperativa Agrícola de Vila-seca, amb el suport de l’Ajuntament, tindrà lloc al Castell de Vila-seca i comptarà amb un ampli programa d’activitats lúdiques, gastronòmiques i culturals.
L’alcalde Pere Segura ha destacat que el festival “vol ser un homenatge a la feina ben feta i a la força de la cooperació que manté viva la nostra identitat”. En la mateixa línia, Lluïsa Clavé, presidenta del Patronat de Turisme, ha subratllat que la iniciativa vol “mostrar l’essència del territori i donar visibilitat a la seva gent”, mentre que Carme Salvadó, presidenta de la Cooperativa Agrícola, ha posat en valor “el compromís amb la pagesia i el producte local”.
El festival arrencarà amb una prèvia el divendres 28 de novembre, amb un taller de pintura amb vi i oli d’oliva a l’Espai Jove. L’endemà, dissabte 29, s’iniciarà la programació oficial amb la inauguració institucional a les 10 h i un tast guiat d’olis a càrrec d’un especialista de l’IRTA. Durant el matí també s’organitzaran tallers infantils, un concurs de llançament de pinyol i un vermut solidari amb productes de la terra a càrrec de Sosciathlon.
A la tarda, els visitants podran gaudir de la gimcana familiar “A la recerca de l’or líquid”, de l’actuació del Conservatori de Música de Vila-seca i de la xerrada del xef Eduard Xatruch, que compartirà la seva visió gastronòmica i emocional sobre l’oli d’oliva. El diumenge 30 de novembre s’obrirà amb l’esmorzar popular de la Cooperativa Agrícola, seguit dels concursos “L’allioli perfecte” i “Tast d’oli a cegues”, a més de nous tallers infantils.
Durant tot el cap de setmana, el jardí del Castell acollirà parades de venda d’oli Escomes (DOP Siurana) i altres productes locals, així com un espai de descans i servei de bar.
L’entrada al festival és gratuïta, però les activitats requereixen inscripció prèvia a entrades.vila-seca.cat. on les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.