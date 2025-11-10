Turisme
Valls s’incorpora a la Ruta del Vi de la DO Tarragona per impulsar el turisme enològic i cultural
Es tracta d'un acord que impulsa la promoció conjunta del turisme enològic i la marca «VisitaValls».
L’Ajuntament de Valls s’ha incorporat oficialment a la Ruta del Vi de la DO Tarragona després de signar un acord de col·laboració amb la Denominació d’Origen. L’objectiu és establir línies d’actuació conjuntes per promocionar el territori, el turisme enològic i la marca municipal «VisitaValls».
L’acord, signat per l’alcaldessa Dolors Farré i la presidenta de la DO, M. Rosa Blanch, compta també amb la participació del regidor de Turisme, Joan Ibarra, i de l’enòloga Elisa Ribé. El conveni preveu la cooperació entre ambdues institucions per reforçar la visibilitat de Valls dins l’àmbit de la DO Tarragona i per fomentar el desenvolupament econòmic i turístic local.
Entre les accions previstes hi ha la promoció conjunta de la Ruta del Vi i de «VisitaValls» mitjançant campanyes publicitàries, accions de comunicació i activitats enoturístiques com tastos, visites guiades o esdeveniments temàtics. També es vol impulsar un turisme sostenible i de qualitat, posant en valor el paisatge vitivinícola i els cellers locals.
La Ruta del Vi de la DO Tarragona treballa per posicionar la riquesa enològica del territori, afavorint la cooperació entre cellers, institucions i agents turístics. La iniciativa ofereix experiències que combinen vi, gastronomia, cultura i esport, amb l’objectiu d’enfortir el turisme d’interior i la identitat local.
A més, l’Ajuntament i la DO Tarragona han renovat el conveni de col·laboració que regula la subvenció municipal destinada al manteniment de la seu de l’entitat, situada al carrer de la Cort de Valls.