Valls celebra la Setmana de les Capacitats amb activitats inclusives i de sensibilització
La iniciativa, sota el lema «Jo soc capaç», s’allargarà fins al 4 de desembre i tindrà com a acte central la Festa de les Capacitats, el 21 de novembre al Pati
Valls acull un any més la Setmana de les Capacitats, que enguany arriba a la seva 13a edició amb un ampli programa d’activitats per promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats de les persones amb diversitat funcional. La iniciativa, impulsada per la Xarxa de Capacitats i la Regidoria d’Acció Comunitària, amb el suport del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI), es desenvoluparà al llarg del mes de novembre i s’allargarà fins al 4 de desembre, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional.
Sota el lema «Jo soc capaç», la programació busca sensibilitzar la ciutadania i posar el focus en les capacitats de totes les persones, fomentant una mirada inclusiva i compromesa amb l’adaptació dels entorns per afavorir la participació plena en la vida comunitària.
El divendres 21 de novembre, el Pati acollirà la Festa de les Capacitats, l’acte central de la setmana. Durant el matí hi haurà tallers participatius, activitats de sensibilització i la lectura del manifest conjunt de les entitats, i la jornada culminarà amb una festa Holi oberta a tothom.
La programació inclou tallers, exposicions, xerrades i activitats esportives que s’estendran durant tot el mes. Destaquen el documental “Zauria(k)” sobre salut mental i dones víctimes de violència (20 de novembre), els tallers “Posa’t a la meva pell” per a escolars, la col·locació del primer pictograma a l’espai públic (26 de novembre), o la xerrada “Autisme en la vida diària” a càrrec de l’experta Sandra Crespo (29 de novembre). Les jornades “Adapta’t a l’Esport”, els dies 3 i 4 de desembre, tancaran la programació.
Aquesta iniciativa és possible gràcies a la implicació de la Xarxa de les Capacitats de Valls, formada per entitats socials, centres educatius i institucions locals que treballen conjuntament per garantir la igualtat d’oportunitats i la inclusió real. Entre les entitats participants hi ha la Fundació Ginac, Porta Oberta Salut Mental, Todos en Azul, entre moltes altres, amb el suport de l’Ajuntament de Valls, Agbar i la Generalitat de Catalunya.