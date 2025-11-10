Urbanisme
El Turó planteja una ampliació per a 1.000 estudiants i assumir l’alumnat de primària de l’Aura
Les noves instal·lacions s’expandiran fins a les 10 hectàrees i integraran un complex esportiu
El Col·legi Turó planteja una ampliació «a curt termini» de les seves instal·lacions per acollir els alumnes de l’Aura que, a partir del curs 2026-2027, finalitzin amb el període d’educació segregada. El centre educatiu s’ampliarà fins a les 10 hectàrees, incrementant la seva capacitat fins a 1.000 alumnes més a través de l’execució d’un Pla Especial Urbanístic, ja que el sòl està declarat com a No urbanitzable. La demanda normativa de la Generalitat aprovada el 2018, que preveu la finalització de la separació dels alumnes per gènere a tota Catalunya, també afectarà els centres concertats, entre ells la gestora dels col·legis Aura i Turó, la Institució Tarragona.
La reforma de les instal·lacions, d’acord amb el projecte, és una solució ràpida «per adaptar-se a la nova realitat educativa de la societat». Actualment, consideren «necessari agrupar les etapes educatives, dels dos espais, en un únic emplaçament», segons estableixen els informes oficials. Actualment, el recinte compta amb quatre edificis, vàries pistes esportives, camp de futbol i piscina, i es pretén la instal·lació de 10 noves edificacions de diversos tipus.
La construcció espera realitzar-se en tres fases i preveu un pressupost total de 12 milions d’euros. La primera fase preveu la construcció d’un edifici per a l’alumnat, a més d’un nou espai d’esbarjo en un període d’entre tres i cinc anys per oferir prou capacitat per als nous estudiants progressivament.
La segona fase se centrarà en una de les principals novetats de l’ampliació: la construcció d’unes instal·lacions esportives modernes dins el centre. Una fase que contempla un termini màxim d’entre cinc i deu anys, i que, d’acord amb la justificació del centre, no només espera ampliar la capacitat, sinó «oferir noves propostes educatives». Finalment, l’última part del procés ampliarà totes les edificacions del Col·legi, les més noves i les antigues, en uns treballs que s’estableixen en els pròxims 25 anys i que abasten la major part del pressupost, amb una previsió de 5 milions d’euros.
De moment, d’acord amb el projecte, només està previst el finançament de la primera fase, que invertirà 3,2 milions d’euros a través de fons propis de la Institució Tarragona, donacions voluntàries i préstecs.
El nou edifici, que acollirà els alumnes provinents de l’Aura, també tindria una alçada de tres pisos, entre la planta baixa i dos nivells més per a complir la capacitat esperada, d’acord amb el projecte. La institució espera la llum verda de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), ja que la proximitat a l’Aeroport de Reus podria generar problemes. Fins al moment, fonts properes al Diari Més estableixen que la valoració espera ser positiva per part de l’entitat aèria.
La construcció també compartirà límits amb el tram ferroviari que travessa el territori, que obligarà al centre a estudiar possibles afectacions amb el Departament de Territori, tal com s’estableix al Pla Especial Urbanístic. D’altra banda, no hi ha estimacions sobre el termini o la viabilitat de construcció propera en aquest tram.
Eliminar la segregació per gènere a l’educació
Amb la unificació del centre i la conversió de l’educació a mixta, els centres concertats poden continuar optant a subvencions per part de la Generalitat de Catalunya. Les dues entitats educatives, pertanyents a Constantí i la Canonja, han seguit aquest model des de fa 50 anys.
L’ampliació del centre, a més, generarà la necessitat d’ampliar les places d’aparcament per al professorat, que passaran a ser 53, així com de l’alumnat privat, que arribaran a les 520. També es preveu la instal·lació de cinc aparcaments de bicicletes, justificant que el centre es troba entre dos municipis que «no utilitzen aquest mitjà de transport», destacant el transport privat amb què actualment compta el Col·legi Turó.
Malgrat la intenció per part de la institució de dur a terme el projecte ràpidament, especialment per adaptar-se a les noves regulacions educatives, no hi ha establert cap termini per a l’execució del projecte. Des del centre asseguren que «no veuen el sentit de mantenir dues seus separades», i esperen la finalització dels informes per part de les autoritats i institucions corresponents.
Més seguretat
Entre les avaluacions del projecte, s’indica una detecció «d’indisciplina» per part «d’alguns conductors» en la incorporació des de la TV-7211, l’entrada en sentit Reus. Una situació que preveu la millora de la seguretat de la zona amb una millor senyalització, prohibint la sortida a la carretera i augmentant l’amplada de la rotonda propera al tram per millorar el tràfic, tot i que, primer, el centre ha d’informar a la Direcció General de Carreteres. Els informes valoren una «reordenació de l’espai», amb la introducció de més senyals i la construcció d’un nou pas de vianants a l’inici i al final de la zona d’aparcaments amb grava.