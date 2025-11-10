Educació
La Setmana de la Ciència de la URV fomenta les vocacions científiques: "A l'escola, estudiem; aquí, aprenem"
Fins a 1.700 alumnes del Camp de Tarragona participaran en tallers impulsats per la universitat
La Setmana de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili ha iniciat aquest dilluns els dies més intensos d'un programa d'activitats que s'allarga durant tres setmanes amb els tallers experimentals adreçats a alumnes de primària i secundària.
Durant els propers dies, fins a 1.700 estudiants de 25 escoles participaran en una activitat en la qual hauran d'operar una planta química dedicada a la fabricació de pintures, a partir d'un programari desenvolupat per la mateixa universitat mitjançant el qual desenvoluparan conceptes com la robòtica, la programació, la química o la tecnologia.
"A l'escola, estudiem; aquí, aprenem", ha afirmat la Carla, una alumna de cinquè de primària de l'Escola Teresianes de Tarragona.