Diari Més

Educació

La Setmana de la Ciència de la URV fomenta les vocacions científiques: "A l'escola, estudiem; aquí, aprenem"

Fins a 1.700 alumnes del Camp de Tarragona participaran en tallers impulsats per la universitat

Imatge d'arxiu de la Setmana de la Ciència.

Imatge d'arxiu de la Setmana de la Ciència.Gerard Martí

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

La Setmana de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili ha iniciat aquest dilluns els dies més intensos d'un programa d'activitats que s'allarga durant tres setmanes amb els tallers experimentals adreçats a alumnes de primària i secundària. 

Durant els propers dies, fins a 1.700 estudiants de 25 escoles participaran en una activitat en la qual hauran d'operar una planta química dedicada a la fabricació de pintures, a partir d'un programari desenvolupat per la mateixa universitat mitjançant el qual desenvoluparan conceptes com la robòtica, la programació, la química o la tecnologia. 

"A l'escola, estudiem; aquí, aprenem", ha afirmat la Carla, una alumna de cinquè de primària de l'Escola Teresianes de Tarragona.

tracking