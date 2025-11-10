Cultura
Les Mitgeres de Valls reivindiquen els ‘buits’ del Nucli Antic
El centre del municipi acull les mostres de set fotògrafs i fotògrafes professionals del territori
El projecte fotogràfic de l’entitat Mitgeres arriba a la seva vuitena edició, reivindicant l’estat del Centre Històric de Valls. La iniciativa, originada al municipi, ha omplert els «buits» dels carrers del Nucli Antic del municipi, cobrint els espais que les cases derruïdes i desgastades pel temps, que han caigut, amb exposicions fotogràfiques d’entre dos i tres metres. Des de l’associació Mitgeres: Català-Roca, continuen oferint rutes i mostres de professionals de la fotografia del territori, en un exercici de conscienciació sobre l’absència de vida i cura dels habitatges centre vallenc. Tot, de la mà del casal municipal de La Turba.
Des d’aquest octubre, un total de set fotògrafs i fotògrafes han transformat els espais del Nucli Antic la mostra de títol Buit, que celebra els vuit anys de l’entitat i fa entendre als observadors que el «buit és una cosa que es pot omplir», assegura Cisco Pares, impulsor del projecte. Els artistes de l’edició d’enguany són Ricard García, Elisenda Pons, Sergi Càmara, Rosa M. Franco, Tono Carbajo, Roser Vilallonga i Joanna Chichelnitzky, professionals que han penjat un total de 80 fotografies als carrers. «Volem que Valls sigui una referència en l’àmbit de la fotografia, portant projectes de primera qualitat i de nivell local», explica Pares, que confessa que «fugen de ser anomenats festival» i només volen «crear una xarxa local».
Fins ara, més de 200 persones han visitat la nova exposició, amb rutes que acullen entre 20 i 30 persones. Durant la inauguració del projecte, el passat 18 d’octubre, va arribar al centenar de persones visitant les fotografies. Una proposta que, d’acord amb l’impulsor vallenc, «vol reivindicar un Centre Històric perjudicat» pel pas del temps amb fotografies, expressant la voluntat de «compartir i sentir-se identificat».
Projecte consolidat
Gairebé una dècada després, el projecte Mitgeres continua omplint els espais de les cases del Nucli Antic abandonades o en mal estat amb exposicions. Des del seu inici l’any 2018, on van constatar la seva presència amb fotografies del Procés d’independència, Cisco Pares insisteix que «han tingut uns criteris molt clars». Entre aquests, s’especifica la igualtat d’homes i dones participants en cada edició, amb el mateix protagonisme per dones en les mostres i donar visibilitat als professionals del Camp de Tarragona. «Dos o tres dels projectes sempre són del territori» amb «gent consagrada i no tant», indicava el responsable.
La proposta, d’acord amb Pares, no només ofereix al públic exposicions, sinó «la creació d’una xarxa o de relacions amb altres entitats i fotògrafs per arribar a molta gent», afirmant que «és molt més que una reivindicació». L’entitat també ofereix tallers i activitats en què «ofereixen un espai» als professionals de la demarcació, amb un projecte que ja consideren consolidat per continuar el llegat del fotògraf vallenca Francesc Català-Roca i convertir el municipi «el seu bressol» professional.