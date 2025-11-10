Economia
L'Ajuntament de Tortosa restaurarà i il·luminarà la façana del mercat municipal
El projecte costarà unes 250.000 euros i compta amb una subvenció de Cultura de 100.000 euros
L'Ajuntament de Tortosa millorarà la façana principal del mercat municipal, un edifici de final del segle XIX declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). El projecte permetrà reparar esquerdes, fissures, tractar les humitat i reparar la pintura i instal·lar il·luminació ornamental. El cost aproximat és de 250.000 euros i el consistori ha aconseguit una subvenció de 100.000 euros de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del departament de Cultura, uns ajuts per fer obres de conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural. L'Ajuntament ha invertit 400.000 euros al Mercat per renovar la climatització, reparar la coberta i renovar els lavabos perquè no tinguin barreres arquitectòniques.