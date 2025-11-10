Política
Junts per Tortosa denuncia incoherència del govern per la tarifa de l’aigua
Junts per Tortosa rebutja el nou augment del 56% de la tarifa de l’aigua i acusa l’alcalde Jordi Jordan d’haver mentit en justificar l’anterior pujada del 7,5%.
El grup municipal de Junts per Tortosa ha anunciat que s’oposarà al nou increment del 56% de la tarifa de l’aigua, una mesura que consideren “injustificada” i “incoherent”. La portaveu del grup, Meritxell Roigé, ha aprofitat per recordar que el passat mes de juny el govern municipal ja va aprovar una pujada del 7,5% del rebut, i ha acusat l’alcalde Jordi Jordan de “mentir” en aquell moment en afirmar que estava “obligat” a fer-ho. “Les declaracions del senyor Jordan del passat divendres són la prova evident que mentia quan va dir que estava obligat a pujar la tarifa de l’aigua el passat mes de juny”, ha afirmat Roigé.
Segons la portaveu, la decisió de pujar la tarifa “va ser exclusivament política”, ja que l’Ajuntament té la majoria en l’empresa mixta Aigües de Tortosa. “Quan es va crear l’empresa, es va reservar la majoria a la part pública, de manera que sempre és l’Ajuntament qui decideix”, ha insistit.
Roigé ha retret a Jordan i a la regidora Dolors Lleixà la seva “manca de coherència” i ha celebrat que ara “rectifiquin després d’haver-nos quedat sols oposant-nos a la pujada del 7,5% del rebut fa només uns mesos”. També ha denunciat que el govern municipal “només encerta quan rectifica” i ha criticat la seva “incapacitat de gestió i falta de planificació”.
“Com pot ser que al juny acceptin una pujada del 7,5% i només cinc mesos després el soci privat demani un 56% més? Això no és gestionar, és no saber defensar els interessos de la ciutat”, ha lamentat.
Des de Junts per Tortosa asseguren que l’increment no està relacionat amb la gestió de l’empresa ni amb el model de concessió, sinó amb “la manca de capacitat del govern tripartit”. Roigé ha recordat que durant els seus mandats “s’assolia un 98% d’execució de les inversions anuals, amb més de 400.000 euros en millores a la xarxa”, mentre que actualment “amb prou feines s’ha executat un 16%”.
La formació també ha criticat que el govern municipal “renunciés a presentar-se als fons Next Generation” per renovar els comptadors d’aigua, fet que —segons Roigé— ha derivat en una “telelectura obsoleta i inoperativa a molts barris de Tortosa”.
Finalment, Roigé ha recordat que durant els governs de Junts per Tortosa “no es van apujar les tarifes de l’aigua perquè la societat tenia beneficis i superàvit”.
“El temps ens ha donat la raó. Si es va pujar la tarifa al juny va ser perquè el senyor Jordan i la senyora Lleixà van voler, no perquè estiguessin obligats. Celebrem que ara rectifiquin i facin el mateix que nosaltres vam fer en solitari: dir no a les pujades injustificades del rebut de l’aigua”, ha conclòs.