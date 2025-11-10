Salut
Els farmacèutics de Tarragona reforcen la prevenció del consum d’alcohol
Durant la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol, el COFT intensificarà la promoció d’hàbits saludables a les xarxes socials
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) s’adhereix al Dia Mundial Sense Alcohol, que se celebra el proper 15 de novembre, amb una campanya de conscienciació a les xarxes socials destinada a promoure hàbits de vida saludables i informar sobre les conseqüències negatives del consum d’alcohol. Aquesta acció s’emmarca dins la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, una iniciativa que vol alertar sobre una problemàtica que continua molt present i sovint es percep amb menor risc, especialment entre els més joves.
Segons l’estudi EDADES 2024, l’alcohol és la droga que es comença a consumir més aviat (als 16 anys) i és responsable d’aproximadament un 45% de les demandes de tractament per drogues a Catalunya, així com de la majoria d’urgències relacionades amb substàncies psicoactives.
Davant d’aquesta situació, el COFT, que agrupa més de 800 professionals de diversos àmbits farmacèutics, a través del Grup de Treball (GdT) Prevenció sobre Drogues des de la Farmàcia Comunitària, destaca el paper clau de les farmàcies com a agents de salut de proximitat. A través de la Xarxa de Farmàcies per a la Prevenció sobre Drogues, una desena de farmàcies a la demarcació s’han establert com a referents de primera línia en la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues.
Les farmàcies ofereixen material del Programa Beveu Menys i tríptics informatius elaborats pel GdT, amb recomanacions per evitar el consum d’alcohol en l’adolescència, advertències sobre la combinació amb begudes energètiques i medicaments, i informació sobre els riscos associats.