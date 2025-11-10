Societat
Dicten mesures compensatòries per l'afectació a l'àliga cuabarrada de dues centrals fotovoltaiques
Els promotors de parcs solars a la Selva del Camp, Vilallonga i la Pobla de Massaluca hauran de conservar la pedra seca
La Direcció de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha dictat mesures compensatòries per l'afectació a l'àliga cuabarrada de dues centrals fotovoltaiques que s'han d'ubicar al Camp de Tarragona i a l'Ebre. La primera es troba al terme municipal de la Selva del Camp (Baix Camp), entre aquest poble i Almoster, mentre que la segona es projecta a la Pobla de Massaluca (Terra Alta). Les accions es determinen en un acord d'impacte ambiental que s'ha publicat aquest dilluns al DOGC. Paral·lelament, el Departament de Cultura obliga als promotors d'aquests dos parcs i d'un tercer a Vilallonga del Camp (Tarragonès) a documentar i conservar les estructures de pedra seca que hi ha a les finques afectades.