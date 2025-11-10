Política
Cunit reclama un nou institut i trenca amb Ensenyament
El govern municipal crida a la mobilització per la saturació i desgast dels serveis educatius locals i reclama solucions urgents
El govern municipal de Cunit es planta contra la Generalitat en un pols amb el Departament d’Ensenyament per obtenir millores urgents als serveis educatius locals. La situació, d’acord amb el consistori, és crítica després que l’Institut Ernest Lluch hagi assolit una saturació estructural que «no permet acollir més alumnes a Batxillerat». Almenys 900 alumnes conformen el centre, que «cada any registra 150 noves matrícules vives», segons afirma l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas. Davant la situació, des del consistori demanen la mobilització ciutadana contra la «inacció de la Generalitat».
El batlle assegura que el municipi no acceptarà més demandes del Govern, que novament va demostrar la intenció d’instal·lar barracons dins la localitat. «No oferirem ni un terreny més si no hi ha un projecte d’institut el 30 de juny», ha assegurat Casañas. D’acord amb el mitjà del Baix Penedès La Fura, consistori i Serveis Territorials van reunir-se el passat divendres en una reunió que, més enllà d’oferir resultats, va empitjorar la situació. «Fa tres anys que ens van prometre el projecte», indica el batlle.
«Si apareix un alumne a Cunit per fer Batxillerat, l’envien a Calafell», explica Jaume Casañas mostrant la seva indignació davant els fets. A més, des de l’Ajuntament asseguren que no només l’Institut pateix afectacions, també diverses escoles on fa mesos que es denuncien deficiències o filtracions d’aigua. Ara, l’alcalde assegura que plantejarà una gran mobilització al Consell Escolar Municipal per aturar la situació. El govern local, que ja va plantejar una data límit per aquest curs a la Generalitat, es reunirà el pròxim dijous amb l’entitat per decidir les accions pertinents.
Tres mesos protestant
Des del passat mes setembre, l’Ajuntament de Cunit ha advertit al Departament d’Ensenyament les conseqüències d’ignorar el projecte sobre un nou institut municipal. Una d’aquestes, la mobilització i el bloqueig d’instal·lació de barracons públics al municipi. Davant aquesta situació, d’acord amb l’alcalde de la localitat, Cunit ha decidit trencar relacions amb el departament.
La demanda prové de l’informe que estableix que el municipi acollirà un gran creixement de la població de cara als pròxims anys, situat en el 27,8%. El consistori constata que no pot fer front a la demanda educativa generada per aquest increment, però que les demandes no han estat suficients i ara no poden acceptar alumnes per aquesta saturació.
Les demandes pel creixement poblacional també s’enfocaven en l’ampliació dels serveis de seguretat, del transport públic i el reclam de solucions per l’habitatge del municipi.