Societat
Cambrils homenatja vint-i-una parelles en les Noces d’Or
L'Ajuntament de Cambrils va homenatjar als matrimonis amb una recepció institucional a la Sala de Plens i un dinar de germanor
L’Ajuntament de Cambrils va oferir dissabte, 8 de novembre, una recepció institucional a 21 matrimonis cambrilencs que celebren aquest 2025 les seves Noces d’Or, en un acte carregat de simbolisme i emoció. L’alcalde Oliver Klein i la regidora de Benestar, Mar España, acompanyats per altres membres del consistori, van rebre les parelles a la Sala de Plens, on es van lliurar rams de flors, flors de solapa i obsequis commemoratius, incloent-hi una reproducció d’una obra de Josep Piqué i dos davantals dels gegants Armengol i Magdalena.
L’acte va comptar amb l’acompanyament musical del grup de trompetes i trombons de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, que va interpretar la marxa nupcial de Mendelssohn a l’inici, així com “Strangers in the Night” i “My Way” més endavant. Posteriorment, les parelles van gaudir d’un tomb pel poble en el trenet turístic abans de participar en un dinar de germanor que va posar punt final a la celebració.
Les parelles homenatjades que celebren mig segle junts van ser Eloïsa i Santiago, Edita i Armand, Cristobalina i Miquel, Matilde i Antonio, Maria Pilar i Antonio, Toñi i Salvador, Adela i Esteve, Teresa i Isidre, Maria Teresa i Eloi, Cristina i Adolfo, Belinda i Miguel, Maria Rosa i Enric, Maria Rosa i Jesús, Cisqueta i Jordi, Montserrat i Ramon, Roser i Juan, Montserrat i Guillermo, Imma i Joan, Esabel i Miguel, Luísa i Juan i Maria Antònia i Ciscu.