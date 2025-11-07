Mobilitat
Torredembarra incorpora un nou sistema de control d’accés de vehicles a la Zona Esportiva Municipal
S'ha instal·lat una barrera automàtica amb lector de matrícules que permetrà restringir l’entrada únicament a vehicles autoritzats
La Zona Esportiva Municipal de Torredembarra posarà en marxa la setmana vinent un nou sistema de control d’accés per a vehicles, amb l’objectiu de millorar la seguretat i l’organització de l’espai.
L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Esports, ha instal·lat una barrera automàtica amb lector de matrícules que permetrà restringir l’entrada únicament a vehicles autoritzats, com ara els de serveis, manteniment, personal tècnic i persones amb mobilitat reduïda acreditada. Aquestes últimes hauran de sol·licitar l’autorització prèvia a la recepció del Pavelló Municipal Sant Jordi, on trobaran el formulari corresponent.
El sistema funcionarà en el mateix horari que el recinte esportiu, de 7 a 23 h, i busca garantir la seguretat de totes les persones usuàries de les instal·lacions. La instal·lació de la barrera ha suposat una inversió de 7.725 euros.
Les persones que ja disposen d’autorització per mobilitat reduïda han estat informades del nou procediment. Tot i això, qualsevol persona que encara no hagi tramitat el permís pot fer-ho a la recepció del pavelló.