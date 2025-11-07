Cultura
El Teatret del Port de Tarragona acull l’exposició “El Renacer del Sur de Marruecos”
El Consolat General del Regne del Marroc va inaugurar un recorregut visual per l’evolució de la regió, amb la participació d’autoritats, experts i representants de la comunitat marroquina i catalana.
El Teatret del Port de Tarragona va ser escenari de la inauguració de l’exposició fotogràfica “El Renacer del Sud del Marroc: Mig segle de transformació i progrés entre tradició i futur”, organitzada pel Consolat General del Regne del Marroc a Tarragona, Lérida i Aragó, en col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Tarragona.
L’acte va comptar amb la presència d’autoritats locals i regionals civils, militars, policials i eclesiàstiques, així com de personalitats de l’àmbit econòmic, cultural, acadèmic, social i dels mitjans de comunicació. També van assistir representants d’associacions marroquins i catalans, així com membres de la diàspora marroquina a Catalunya.
La vetllada es va iniciar amb la projecció d’un vídeo sobre l’evolució del sud del Marroc durant els últims cinquanta anys, seguit d’una conferència en què van intervenir la Sra. Ikram Chahine, Cònsol General del Regne del Marroc a Tarragona, Lérida i Aragó; el Sr. Santiago J. Castellà Surribas, president del Port de Tarragona; el Dr. F. Andreu Lascorz Arcas, professor i historiador; i el Sr. Edmundo Amisern, investigador i expert en relacions internacionals i cooperació euromediterrània.
Després de les intervencions, es va procedir a la inauguració oficial de l’exposició, que va oferir un recorregut visual per l’evolució del sud del Marroc, destacant com la regió ha sabut conjugar la seua herència cultural amb un procés de modernització i innovació exemplar, reflex de la visió de desenvolupament impulsada per Sa Majestat el Rei Mohammed VI.
L’esdeveniment va acabar amb una actuació de música i balla tradicional hassaní, interpretada pels nens de l’Associació Nostàlgia de Lérida, que va aportar un toc artístic i emotiu, reflectint la riquesa cultural i la vitalitat del sud marroquí.
La jornada va finalitzar amb un aperitiu i un espai de |trobada i diàleg, que va permetre estrènyer llaços entre els assistents.
L’exposició romandrà oberta al públic en El Teatret del Port de Tarragona fins diumenge 9 de novembre de 2025, en el següent horari:
Divendres 7 de novembre: de 11:00 a 14:00 h
Dissabte 8 de novembre: de 11:00 a 14:00 h i de 18:00 a 20:00 h
Diumenge 9 de novembre: de 11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h