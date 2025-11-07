Portaveu adjunt de Junts per Catalunya
Entrevista
Josep Maria Cruset: «El PSOE té poques opcions i ha d’analitzar què l’ha portat fins aquí»
El portaveu adjunt de Junts per Catalunya ha analitzat les conseqüències del bloqueig legislatiu al Govern Espanyol, destacant no tindrà impacte sobre els grans projectes del Camp de Tarragona
Com avançarà la situació després del bloqueig anunciat sobre més de 50 lleis?
«En qualsevol sistema democràtic, qui té una majoria i la perd ha d’acudir al parlament a donar explicacions. Després d’enretirar el suport al PSOE, ha passat una setmana i no hi ha hagut aquesta voluntat. En canvi, s’ha explicat que no hi ha cap canvi i que tot continuava igual. S’ha constatat que sí que hi ha un canvi, que Junts ha retirat els seus set vots, també a Sumar i ja no té capacitat de legislar, tot perquè s’han incomplert sistemàticament els acords».
S’espera algun moviment per part del PSOE?
«El PSOE ho sabia des de fa molt de temps, i en els últims dos anys hi ha hagut 19 reunions a Suïssa de negociació amb un equip de mediació internacional, on Junts ha aportat una dedicació intensa perquè tot funcionés bé. Ens hem trobat amb una paret sistemàtica, i sempre hi havia alguna excusa per no complir els acords. Ja vam dir que si no s’avançava en benefici de Catalunya, nosaltres retiràvem el suport. El PSOE té poques opcions. Pot analitzar què l’ha portat fins aquí. Té l’opció de buscar el vot del PP i de Vox al Parlament o plantejar-se si la legislatura ha de continuar com fins ara».
Junts continuarà donant suport a tres lleis i el decret per la ELA...
«Nosaltres enteníem que en les matèries que havíem treballat al Congrés i havíem arribat a acords, ja s’havien signat entre les parts i s’havien complert en la incorporació legislativa. Havíem de complir la nostra part de l’acord. Tant en la Llei d’atenció a la clientela, on hi ha la protecció del dret a utilitzar el català quan es contacta amb les empreses, com en la Llei d’economia social per protegir el tercer sector. També en la Llei de mobilitat sostenible o la Llei del cinema, on s’hi han negociat qüestions importants pel territori. Aquestes lleis tenien aquest nivell de concreció, en la resta, no serà el cas».
Com pot afectar els projectes del territori tarragoní aquest bloqueig?
«No corren cap mena de perill, tot el contrari. Garantim el nostre vot favorable precisament perquè s’executi i es porti a terme. Ni hi haurà cap dany col·lateral. Per exemple, amb la Biblioteca Provincial, l’acord és públic per les dues parts, anirà a la Tabacalera. Seria impensable que ara el Ministeri digués que no, i ho fessin tot al revés, però, a més, nosaltres complirem la nostra part de l’acord a favor de la Llei del cinema».
El PP demana eleccions, Junts estaria disposat a facilitar-les?
«Cada acció la fem pensant en allò que en poden treure els catalans com a benefici. La situació en què queda Espanya després del que nosaltres hem anunciat és un problema dels partits polítics espanyols. Quan els hi convé es posen d’acord. Fa molts anys que argumentem que Catalunya pateix un dany estructural per culpa de les polítiques de l’Estat espanyol. En aquest mandat, l’acord que vam firmar s’havia treballat en dos sentits, un en àmbit nacional per avançar en la independència i l’altre per la millora de l’autogovern. Estem parlant que, ara, 130 euros d’execució pressupostària per cada ciutadà de Catalunya, enfront dels 370 per cada ciutadà de Madrid. Al final, s’acaba produint un empobriment bestial i es nota en les infraestructures, com Rodalies o els serveis sanitaris, que són precàries. Durant dos anys hem advertit que això no podia ser, i ara ens trobem que les dades tornen a ser molt negatives per Catalunya».
Quin és l’incompliment més greu del PSOE?
«N’hi ha de macros, com la llei d’amnistia o el (reconeixement) del català a Europa, que el PSOE va dir que depenia de tercers, i això ho qüestionem. Quan al PSOE li ha convingut, ha aconseguit els suports necessaris per prendre grans decisions estratègiques que no eren gens fàcils, i amb el català o en les competències per gestionar la immigració no s’ha posat el mateix interès. També amb la llei que havia de gestionar la multireincidència, que el PSOE no ha volgut tramitar. Els incompliments són qüestions que impacten directament en els ciutadans de Catalunya».
Afectarà els pressupostos?
«No hi haurà pressupostos, almenys amb els vots de Junts. Si els tanquen amb PP i Vox, és una qüestió que hem de preguntar al PSOE».
Lleis pel territori
Quina és la perspectiva de futur per als projectes del Camp de Tarragona?
Junts ha tingut influència en l’Estació Intermodal. El projecte, però, va més enllà de les voluntats polítiques i és absolutament estructural pel nostre territori. Fins que no ho vegem, costa molt imaginar-se com canviarà la mobilitat a millor al territori. Em costaria molt d’entendre que algú al govern de l’Estat pretengués ara complicar la tramitació d’aquest projecte estratègic. Les conseqüències electorals serien letals. També serà una injecció important la Llei de transport sostenible, que s’aplicarà en 19 municipis, i que afectarà a ciutats mitjanes entre Vendrell i Tortosa que, fins ara, no tenien cap mena d’ajuda pública.
També prendrà importància el bloqueig de la Llei d’Indústria al territori tarragoní?
És una llei que estava molt al començament, ni en els primers tràmits. No la veurem en aquesta legislatura. També era letal per Catalunya. No respectava que la matèria d’indústria de la Generalitat de Catalunya, i es pretenia recentralitzar les competències cap a Madrid. Tots sabem quan des de Madrid es decideixen les coses, com acaben sent de negatives. És una llei on el Govern tenia interès, i l’ha perdut. Costa molt d’entendre que l’Estat incompleixi els acords amb algú que necessita com a soci per tirar endavant les iniciatives.