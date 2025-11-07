Els treballadors del Parador de Tortosa es concentren per reclamar millors condicions laborals

Diari Més

Els treballadors del Parador de Tortosa es concentren per reclamar millores condicions laborals

La plantilla denuncia "abandonament institucional i empresarial" durant quatre anys

Amb tot, el comitè d'intercentres de paradors no descarta que en cas que no hi hagi

Amb tot, el comitè d'intercentres de paradors no descarta que en cas que no hi hagi "avenços reals" impulsin noves accions de protesta

ACN

La plantilla del Parador de Tortosa s'ha concentrat aquest divendres per reclamar millors condicions laborals. Amb aquesta acció, els treballadors han tornat a demanar un conveni "just" i desbloquejar una situació que asseguren que s'allarga des de fa més de quatre anys. En un comunicat, els sindicats UGT, CSIF i CCOO denuncien condicions laborals "precàries", manca de conciliació familiar i salaris "insuficients". En aquest context, han instat a aplicar sous justos, implementar el pla de pensions i desenvolupament professional, així com millores en la gestió de la incapacitat temporal, les jubilacions parcials, la reducció progressiva de la jornada laboral o la planificació anticipada dels torns de feina.

