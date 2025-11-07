Societat
Els treballadors del Parador de Tortosa es concentren per reclamar millors condicions laborals
La plantilla denuncia "abandonament institucional i empresarial" durant quatre anys
La plantilla del Parador de Tortosa s'ha concentrat aquest divendres per reclamar millors condicions laborals. Amb aquesta acció, els treballadors han tornat a demanar un conveni "just" i desbloquejar una situació que asseguren que s'allarga des de fa més de quatre anys. En un comunicat, els sindicats UGT, CSIF i CCOO denuncien condicions laborals "precàries", manca de conciliació familiar i salaris "insuficients". En aquest context, han instat a aplicar sous justos, implementar el pla de pensions i desenvolupament professional, així com millores en la gestió de la incapacitat temporal, les jubilacions parcials, la reducció progressiva de la jornada laboral o la planificació anticipada dels torns de feina.