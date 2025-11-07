Municipal
Altafulla talarà els arbres de la plaça dels Vents per motius de seguretat
Un informe tècnic determina que els exemplars actuals presenten un alt risc de caiguda i seran substituïts per arbres nous més resistents i adaptats al clima mediterrani
L’Ajuntament d’Altafulla ha anunciat que procedirà a la tala dels arbres existents a la plaça dels Vents, actualment en obres, després de rebre un informe tècnic que en certifica el mal estat i el risc que suposen per a la seguretat de les persones.
L’estudi, elaborat per l’empresa especialitzada Alzina i signat pel tècnic jardiner Joan Manent Prat —membre del Gremi de Jardiners de les Comarques de Tarragona—, conclou que tots els exemplars de les espècies Ulmus minor, Melia azedarach i Acer negundo presenten un avançat deteriorament estructural. L’informe detalla que els arbres mostren necrosis, cavitats als troncs, branques debilitades i un sistema radicular molt afectat, fet que implica un alt risc de caiguda i, per tant, de perill per als vianants.
Segons ha informat el consistori, la decisió s’ha pres per criteris estrictament tècnics i de seguretat. Els arbres seran substituïts per nous exemplars més adaptats a les condicions de l’espai, seguint criteris de sostenibilitat i eficiència ambiental.
“Entenem que aquesta decisió pot generar certa tristesa, perquè són arbres que formen part del paisatge quotidià del barri marítim, però l’informe és clar: els exemplars actuals estan malalts i no és possible recuperar-los sense posar en risc la seguretat de les persones”, ha explicat la coalcaldessa d’Altafulla, Alba Muntadas, responsable de les àrees de Territori i Medi Ambient.
Muntadas ha destacat que el projecte de remodelació de la plaça preveu la plantació de noves espècies més resistents i adaptades al clima mediterrani, que oferiran més ombra, requeriran menys manteniment i tindran un millor comportament davant la sequera. “És una actuació necessària per garantir la seguretat i per donar continuïtat a una plaça més verda, sostenible i accessible per a tothom”, ha remarcat.
L’Ajuntament preveu que la substitució de l’arbrat es dugui a terme de manera immediata un cop finalitzin les obres de millora, amb l’objectiu de mantenir l’essència natural de la plaça i reforçar-ne el paper com a punt de trobada del barri marítim.