Societat
Roda de Berà obre tres convocatòries d’ajuts de 46.000 euros per a entitats del municipi
La quantia consignada es distribuirà en els tres àmbits d'actuació: associacions culturals i festives, esportives i veïnals del municipi.
L’Ajuntament de Roda de Berà ha obert tres convocatòries de subvencions destinades a diferents col·lectius del municipi: entitats locals, joves estudiants i persones grans. Els ajuts tenen com a objectiu fomentar la vida associativa, promoure la igualtat d’oportunitats i impulsar la pràctica esportiva entre la població.
El consistori destinarà un total de 46.000 euros per donar suport a les associacions del municipi, repartits en tres àmbits: 25.000 euros per a entitats esportives, 15.000 euros per a associacions culturals i 6.000 euros per a entitats veïnals. En l’àmbit cultural i festiu, es prioritzaran projectes que fomentin la difusió de la cultura popular, les arts escèniques, musicals, plàstiques o visuals, així com activitats com xerrades, conferències o festes tradicionals.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, els ajuts serviran per impulsar la promoció de l’activitat física i l’organització de competicions o esdeveniments esportius que promoguin la dinamització ciutadana.
Finalment, les subvencions a entitats veïnals cofinançaran projectes d’oci i convivència que fomentin la participació ciutadana, la cohesió social i la integració.
Amb la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats, l’Ajuntament manté el sistema de concessió en règim de concurrència competitiva, pel qual les entitats hauran de presentar una memòria i un pressupost detallat dels seus projectes.
Per altra banda, els joves d’entre 16 i 25 anys que cursin estudis reglats no obligatoris, cicles formatius o universitaris fora del municipi poden sol·licitar un ajut per sufragar les despeses de transport públic. L’Ajuntament subvencionarà el 100% de la despesa acreditada, amb un límit de 300 euros per persona i curs. Amb aquesta mesura, el consistori busca alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i afavorir l’accés a l’educació dels estudiants rodenques.
Promoció de l’activitat esportiva entre la gent gran
Amb la tercera convocatòria, l’Ajuntament vol fomentar l’activitat física entre la gent gran i les persones amb discapacitat, conscients dels beneficis que l’esport té per a la salut i el benestar. Podran sol·licitar l’ajut les persones majors de 65 anys, així com aquelles menors amb discapacitat acreditada que requereixin activitats amb finalitats terapèutiques.
Es subvencionarà el 100% de la despesa en activitats físiques realitzades durant el 2024 al municipi, fins a un màxim de 200 euros per persona. En el cas d’activitats esportives fora de Roda de Berà, l’ajut cobrirà fins al 50% del cost, sempre que no s’ofereixin al municipi.
Totes les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de novembre, i les bases completes es poden consultar al web de l’Ajuntament de Roda de Berà.