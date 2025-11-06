Economia
L’Espluga apujarà la taxa del servei de recollida Porta a Porta en un 8,8% el 2026
L’Ajuntament espluguí també presentarà 15 propostes pel Pla de Barris per transformar el Centre Històric
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí augmentarà de manera generalitzada els impostos al municipi, per segon any consecutiu. Les propostes van aprovar-se durant el Ple municipal del passat 30 d’octubre, destacant la pujada de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) urbà i el dedicat a les empreses industrials durant el pròxim exercici del 2026. L’increment per als ciutadans passarà a ser del 0,9% al 0,98%, segons el consistori, un augment «moderat» respecte al previst abans de l’aprovació. En el cas del sector industrial, es crearà una nova taxa aplicada a les finques amb major valor cadastral, les quals ja no tributaran el 0,9%, sinó l’1,1%. Juntament amb l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que la localitat, el consistori planteja la reducció de la pressió fiscal sobre els habitatges particulars.
La taxa sobre la recollida de residus i clavegueram serà la més afectada. Incrementarà en un 8,84% per als habitants que reclamin el servei Porta a Porta, que a partir del pròxim any pagaran 180 euros, i el servei quotidià augmentarà fins als 168 euros. Una de les mesures més criticades per l’oposició durant el Ple municipal, justificada per part de l’equip de govern a causa de l’increment del 3% de les taxes del Consell Comarcal de la Conca de Barberà sobre els residus, que obliguen a pagar la totalitat del servei de recollida selectiva als municipis. L’obligació, d’acord amb el govern espluguí, perjudica el municipi perquè haurà d’equilibrar les pèrdues de 379.000 euros demandats pel Consell durant l’exercici d’enguany. Des del govern, però, critiquen la falta de registres d’habitatges que demanen el servei per poder dur a terme un sistema de pagament individual, argumentant que el Porta a Porta «no ha millorat».
També patirà afectacions l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que augmentarà en un 2,7%. Un percentatge que s’adequarà a la previsió de l’Índex de Preus al Consum (IPC). Durant el Ple es van destacar taxes com les del cementiri municipal, les d’expedició de documents administratius, les de les llicències urbanístiques, o la demanda d’espais públics.
6,8 milions al Centre Històric
El municipi també mobilitzarà 6,8 milions d’euros, 712.00 del pressupost municipal, per a executar el Pla de Barris entre el 2026 i el 2030. La proposta del consistori espluguí planteja una «transformació integral del Centre Històric» del municipi, amb 15 actuacions centrades en la millora urbana, ambiental, sociocomunitària i econòmica del municipi. Les modificacions, com la millora de l’accessibilitat, el comerç i la qualitat urbana de la localitat, rebria la inversió més gran, de 5,17 milions d’euros. Algunes de les principals accions són la instauració de l’Espai de Cultura Popular, les noves ubicacions de l’Escola de Música i la Llar d’Infants i la recuperació patrimonial de l’entorn de l’Església Nova i de la Vella.
La intenció, a més, és convertir la Sala Parroquial en la nova Llar de Jubilats i crear una Oficina d’Habitatge. El consistori també preveu la creació d’una Comunitat Energètica Local o d’un parc fotovoltaic municipal, així com la construcció d’aparcaments dissuasius al tram urbà del riu Francolí i del riu Milans.