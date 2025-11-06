Diari Més

Una avaria entre Barcelona Sants i Bellvitge provoca retards a l'R2 sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17

Es tracta d'una incidència que no està relacionada amb l'episodi de pluges i tècnics d'Adif treballen per resoldre-la

Imatge d'arxiu d'un tren a l'estació de Sant Vicenç de Calders

ACN
ACN

Creat:

Actualitzat:

Una avaria a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i Bellvitge Gornal provoca retards a les línies R2, R14, R15, R16 i l'R17. Segons han informat fonts de Renfe es tracta d'una incidència que no està vinculada amb l'episodi de pluja que afecta Catalunya aquest dijous.

L'avaria obliga els combois a romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut en arribar al punt afectat. Tècnics d'Adif treballen per resoldre el problema tan aviat com sigui possible.

