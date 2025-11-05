Societat
Noves subvencions municipals per fomentar la contractació de veïns aturats a Constantí
S'en podran beneficiar persones físiques o jurídiques que contractin persones desocupades empadronades al municipi durant un període mínim de 6 mesos
L’Ajuntament de Constantí ha obert una nova convocatòria d’incentius per al foment de l’ocupació, adreçada a empreses que contractin persones aturades del municipi i a nous emprenedors que vulguin posar en marxa el seu negoci. Les bases de la convocatòria, publicades aquesta setmana al BOPT, estableixen un sistema de subvencions per incentivar la creació de llocs de treball i l’activitat econòmica local.
Els imports dels incentius es mantenen respecte a l’any anterior: 4.000 € per cada contracte de 12 mesos a jornada completa i 2.000 € per contractes d’entre 6 i 12 mesos. 5.000 € per a contractacions de persones majors de 50 anys, dones monoparentals o joves menors de 30 anys, sempre amb contracte mínim de 12 mesos a jornada completa. Pel que fa als nous emprenedors, es manté una subvenció de 4.000 € per a aquells projectes empresarials amb una durada mínima d’un any.
El termini per presentar sol·licituds s’obre del 6 de novembre al 31 de desembre de 2025, al Registre General de l’Ajuntament de Constantí o a través de la Seu electrònica. Els interessats poden obtenir més informació o assessorament a l’Oficina Municipal de Treball o a través del correu oficinadetreball@constanti.cat.