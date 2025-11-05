Meteorologia
Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats aquest dijous
Activada l’alerta taronja per intensitat de pluja, es poden acumular més de 40 litres en mitja hora
La pluja farà acte de presència en les pròximes hores a la demarcació de Tarragona. De fet, Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) davant de la intensitat d’aquestes precipitacions, que arribaran a partir d’aquesta matinada al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Segons les previsions, les precipitacions s’estendran fins al migdia cap a la resta del litoral central i nord. A les comarques de les Terres de l’Ebre, així com al Priorat, Baix Camp, Tarragonès i Alt Camp, es podrien registrar acumulacions superiors als 40 litres en només 30 minuts, especialment entre l’una i les set de la matinada.
A la resta de zones afectades, les pluges podrien assolir intensitats de fins a 20 litres per metre quadrat en el mateix interval de temps i estar acompanyades de tempestes. Davant d’aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’alerta taronja per perill alt a tota la demarcació.