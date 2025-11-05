Societat
Un hotel de Salou s’exposa a ser sancionat per excés de so
Veïns del apartaments han denunciat irregularitats en el compliment de la normativa, i reclamen mesures després de reunir-se amb l’Ajuntament de Salou
Els veïns dels apartaments DMS-III, propers a l’hotel Piràmide de Salou, han dit prou per a les diferents afectacions que diàriament els provoca l’establiment durant les temporades altes. D’acord amb la Junta de veïns del recinte, situat entre els carrers Saragossa, Logronyo i Pompeu Fabra, l’hotel, actualment propietat de Port Aventura, suposa una «font de sorolls» que habitualment superen la normativa establerta a les ordenances municipals. Malgrat tancar les finestres, asseguren que l’establiment posa música a «horaris indeterminats», entre les 11.00h del matí i les 4.30h de la matinada durant tota la setmana. Els veïns del recinte asseguren que les accions del consistori que els ha suposat també la pèrdua de llum solar «des de l’expropiació dels terrenys per part de l’Ajuntament ara fa 26 anys».
Les queixes de diversos veïns a la Policia Local i, també, directament a l’Hotel Piràmide, han obligat a abaixar el volum en diverses ocasions en els últims anys, tot i que critiquen que «l’endemà el tornen a pujar». Malgrat les repetides queixes i la inacció de l’establiment, finalment els veïns han plantejat una queixa formal denunciant els fets directament al consistori salouenc per trobar solucions al que qualifiquen de «malson».
Aquest dimarts s’ha portat a terme una reunió entre la Junta de veïns i l’administrador dels habitatges, la propietat de l’hotel i tècnics de l’Ajuntament, juntament amb el regidor de Dinamització econòmica, Hèctor Maiquez. Segons han confirmat des de la Junta de veïns al Diari Més, les converses inicials «han estat positives». «La recepció ha estat bona, ara falten els fets», asseguren. L’Ajuntament de Salou ha confirmat als veïns que es revisaran els limitadors sonors dels quals disposa l’establiment amb la intenció de trobar possibles irregularitats registrades durant l’estiu. En cas de trobar incidències, «es plantejarien sancions». Tot i això, s’ha arribat a un acord per posar limitacions al volum de l’establiment de Port Aventura, però els veïns critiquen que la proposta hagi arribat una setmana després del seu tancament. «Ho haurem de comprovar quan comenci la temporada a Setmana Santa», han exposat, tot i que destaquen el paper «receptiu» del consistori.
Més problemes i solucions
Des de la Junta de veïns també asseguren que l’únic problema no és la música, sinó els sorolls que desprenen els camions de recollida de residus durant la matinada, així com els de productes de bugaderia contractats per l’hotel. Durant la reunió, l’Ajuntament ha garantit que es plantejaran horaris de recollida alternatius per no afectar els veïns, tot i que «no poden intervenir» en les contractacions privades de l’establiment.