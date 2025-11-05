Habitatge
“L’Arboç et vol a casa!”, la nova campanya per facilitar l’accés dels joves a l’habitatge
L’Ajuntament de l’Arboç ha posat en marxa la campanya “L’Arboç et vol a casa!”, una iniciativa que busca fomentar el registre de joves demandants d’habitatge per tal de demostrar la necessitat real d’habitatge assequible al municipi i impulsar noves promocions de lloguer o habitatge públic.
Amb aquesta proposta, el consistori vol donar resposta a una problemàtica creixent: molts joves que estudien, treballen o volen viure a l’Arboç no troben opcions d’habitatge accessibles. Segons l’Ajuntament, la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya és clau per poder reclamar davant la Generalitat la creació de noves promocions adaptades a les necessitats locals.
La campanya s’adreça principalment a persones d’entre 18 i 35 anys, així com a famílies que voldrien establir-se al municipi o a la seva àrea propera. A més, el consistori està treballant en diverses accions per incentivar la participació i facilitar el tràmit.
Per inscriure’s, només cal adreçar-se al Consell Comarcal del Baix Penedès o bé omplir el formulari disponible al web de la Generalitat.