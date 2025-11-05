Economia
l’AAT i la DO Tarragona s'alien per impulsar l’enoturisme al territori
L’acord vol reforçar el vincle entre allotjament i enoturisme per dinamitzar el territori tot l’any
L’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (AAT) i la Denominació d’Origen (DO) Tarragona han signat un acord de col·laboració per impulsar conjuntament el turisme enoturístic al territori. L’aliança busca promoure la cultura del vi, posar en valor els recursos locals i contribuir a la dinamització econòmica del territori amb accions conjuntes de difusió i promoció.
En el marc de l’acord, l’AAT difondrà la Ruta del Vi de la DO Tarragona entre els seus establiments associats i clients, a més de distribuir material promocional —com fulletons, informació dels cellers i activitats— als apartaments turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. L’associació també incorporarà el logotip i la informació de la Ruta del Vi al seu web i xarxes socials, i promocionarà l’enoturisme en esdeveniments del sector.
Per la seva banda, la Ruta del Vi de la DO Tarragona inclourà l’AAT en els seus canals i materials de comunicació, oferirà formació als associats i fomentarà experiències conjuntes entre cellers i allotjaments del territori.
“Aquest acord ens permet reforçar el vincle entre els apartaments turístics i l’enoturisme, una de les experiències més autèntiques i arrelades a la nostra terra”, ha destacat Olena Tokarenko, presidenta de l’AAT. “Els nostres visitants busquen cada cop més vivències que connectin amb el territori, la seva gastronomia i la seva cultura, i el vi és un magnífic ambaixador de tot això”, ha afegit.
Tokarenko també ha subratllat que la col·laboració és “un pas més en la línia de treball per impulsar un turisme sostenible i de qualitat durant tot l’any”, i que contribuirà a la desestacionalització i al desenvolupament econòmic local.