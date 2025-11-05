Carreteres
Adjudiquen per 10,6 MEUR treballs de conservació de carreteres a la demarcació de Tarragona
Entre les actuacions figura la senyalització per limitar la velocitat de forma variable al tram ebrenc de l'AP-7
El Ministeri de Transports ha adjudicat per 10,6 milions d'euros (IVA inclòs) un contracte de conservació i explotació de la xarxa estatal de carreteres a la demarcació de Tarragona durant els dos pròxims anys, amb la possibilitat de pròrrogues de fins a tres anys i nou mesos.
Inclou les actuacions de vigilància i atenció als accidents, vialitat hivernal, servei de control de túnels i comunicacions o manteniment de les instal·lacions de prop de 100 quilòmetres de carreteres, del sector número 4, incloent 88,3 d'autovia.
Concretament, els trams de l'AP-7 entre Alcanar i Salou, l'enllaç amb l'A-7 al punt quilomètric 281, el de la C-42 a l'altura del punt quilomètric 319 i les àrees de servei de l'Hospitalet de l'Infant i Baix Ebre.
A més, el contracte, al qual ha donat llum verd el consell de ministres, preveu la implementació de sistemes de senyalització vertical de detecció de velocitat i limitació de velocitat variable a l'autopista AP-7, en el tram comprès entre els quilòmetres 288 i 313, al seu pas per les Terres de l'Ebre.
Segons ha subratllat Transports, el contracte s'emmarca dins d'una estratègia de reducció d'emissions i millora de l'eficiència energètica, fet que ha obligat a les empreses guanyadores a incloure en les seves ofertes càlculs de la petjada de carboni generada durant l'execució en cada tram de carretera.