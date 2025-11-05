Policial
Deu denúncies en una setmana de control de patinets i bicicletes a Torredembarra
L’operatiu ha estat coordinat pel Servei Català de Trànsit per a millorar la seguretat viària i reduir les conductes de risc
La Policia Local de Torredembarra ha interposat deu denúncies durant la campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes, realitzada entre el 20 i el 26 d’octubre de 2025. L’operatiu, coordinat pel Servei Català de Trànsit, tenia com a objectiu millorar la seguretat viària i reduir les conductes de risc entre els usuaris d’aquests mitjans de transport.
Durant la setmana de control, els agents van inspeccionar un total de 68 vehicles, dels quals 45 eren bicicletes —sense cap denúncia registrada— i 23 eren VMP, amb deu infraccions detectades. Les sancions van ser per motius diversos: circular per la vorera (1), portar més persones de les permeses (2), conduir sense edat mínima (1), circulació de risc (1) i no portar casc (5).
La regidora de Seguretat Ciutadana, M. Carmen Martín, ha destacat la importància d’aquest tipus de campanyes: “Aquests controls són fonamentals per conscienciar sobre la necessitat de respectar la normativa. La mobilitat sostenible ha d’anar de la mà de la seguretat i el respecte mutu entre tots els usuaris de la via pública.”
La Policia Local recorda que l’ús del casc és obligatori, que no es pot circular per voreres ni portar acompanyants, i que el límit de velocitat és de 25 km/h. També cal respectar les normes generals de circulació, no fer ús de mòbils ni auriculars i portar elements reflectants i llums quan es circula de nit.
Torredembarra disposa d’una ordenança específica que regula la circulació de VMP i bicicletes, amb la voluntat de garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública i fomentar una convivència responsable.