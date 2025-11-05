Policial
Detinguts dos homes com a presumptes autors de disset delictes de furt a l'AP-7 al Tarragonès
Un dels arrestats compta amb set antecedents per delictes patrimonials
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada al Tarragonès dos homes de 34 i 44 anys, com a presumptes autors de disset delictes de furt a interior de vehicle en grau de temptativa. A més, se'ls atribueixen els delictes de danys, lesions i resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Pel que fa als dos detinguts, un dels quals compta amb set antecedents per delictes patrimonials, està previst que en les properes hores passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
Els fets s'han produït pels volts de les 01.40 hores d'aquesta passada matinada quan una patrulla que efectuava tasques de prevenció de delictes a l'autopista AP-7, a Tarragona, ha estat alertada de possibles furts en aquesta via. En arribar a l'àrea de servei ubicada al punt quilomètric 237, els mossos han vist fugir dos homes corrents que seguidament s'amagaven. Els agents han pogut interceptar-los, moment en què han oposat una forta resistència i els han agredit per intentar escapolir-se, segons explica la policia catalana a través d'un comunicat.
Una altra patrulla ha acudit immediatament al lloc i finalment se'ls ha detingut. En les gestions posteriors de comprovació, s'ha comptabilitzat un total de disset camions que presentaven danys. En concret vuit estaven estacionats a l'àrea de descans de l'AP-7 en sentit nord i nou més en el mateix punt però en sentit sud. Tot i que les lones dels vehicles presentaven danys, en una primera observació els agents han constatat que els lladres no havien tingut temps d'endur-se res de l'interior.
Els mossos mantenen actualment oberta una investigació al voltant dels fets i de la implicació d'un tercer lladre que ha aconseguit fugir del lloc amb un vehicle a gran velocitat.