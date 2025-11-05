Energia
Altafulla acollirà una planta fotovoltaica de 5.570 panells
La instal·lació se situarà a una esplanada propera a l’AP-7 de 5,8 hectàrees
El municipi d’Altafulla acollirà una gran planta fotovoltaica de 5.570 panells, un projecte que impulsarà l’empresa madrilenya Toyin Investments S. L. L’entitat aportarà 1,8 milions d’euros en una important inversió econòmica. El recinte projecta una capacitat generadora d’electricitat de 4,12 megawatts, a més d’una línia d’evacuació soterrada de 25kV que acabaria connectant a una línia de tensió ja existent. Des del consistori, valoren positivament aquesta última operació, ja que no implicarà la instal·lació de torres elèctriques de gran magnitud, sinó línies que no seran visibles des de la subestació elèctrica de l’Ermita de Sant Antoni de Pàdua.
La planta proposa la instal·lació de plaques solars en, gairebé, 5,8 hectàrees, situades a una esplanada propera a l’AP-7 direcció Tarragona, entre l’AP-7 i la T-214. La Generalitat ha aprovat la instal·lació del recinte a la zona després d’analitzar l’impacte ambiental previ, així com d’acordar l’autorització administrativa amb l’empresa madrilenya i el projecte d’actuació específica. L’Ajuntament, però, no tenia coneixement del projecte, ja que la gestió ha estat íntegrament del govern català.
Tot i això, indiquen que el projecte no tindrà un gran impacte visual, ni afectarà el centre del municipi. Els tràmits ara s’han posat a informació pública per un termini mínim de quinze dies per tal que possibles afectats puguin presentar al·legacions.
S’espera que a partir d’aquest termini, es facin els primers passos al municipi per començar la instal·lació.