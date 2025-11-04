Societat
El Vendrell regularà les pràctiques dels estudiants de medicina
Xarxa Santa Tecla i Educació es reforcen amb un conveni
La regidoria d’Educació del Vendrell i la Xarxa Santa Tecla han firmat un conveni per regular les pràctiques de tots els estudiants de medicina del municipi. La proposta pretén reforçar l’entitat sociosanitària aportant alumnes més especialitzats, que, a partir del pròxim curs 2026-2027, puguin escollir «orientar» els seus estudis. D’acord amb l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, l’aliança permetrà «reforçar el currículum» dels alumnes gràcies a l’ampliació de l’oferta. «Queremos alumnes més ben preparats per ampliar el gruix de la Xarxa en el Camp de Tarragona i amb una millor formació», ha afirmat a l’alcalde.
Més especialitzats
La regidoria d’educació proposarà un nou sistema amb referència a les estades de pràctiques i, precisament, en els estudis de medicina. Martínez ha situat el Instituto Andreu Nin del Vendrell com un dels «punts forts» del territori en formació sociosanitària, i espera que el conveni ajudi els alumnes «en el futur laboral». «Podran optar a adaptar-se a les especialitats necessàries per a ells i per a la Red Santa Tecla», assegurava l’alcalde.
La Red Santa Tecla ofereix serveis en el Tarragoní i en el Baix Penedès, i l’alcalde estableix la població del Vendrell com a clau per reforçar els futurs serveis, especialment per als que vulguin «continuar vivint a la comarca».