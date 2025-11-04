Societat
El Vendrell celebrarà la primera edició de La Nit de l’Empresa
L’acte reconeixerà iniciatives empresarials destacades i vol fomentar el networking entre el teixit productiu local
El proper 3 de desembre, l’Eina Espai Empresarial de l’Ajuntament del Vendrell organitza la primera edició de La Nit de l’Empresa – El Vendrell, una gala que neix amb la voluntat de reunir empreses, emprenedors i professionals del municipi per reconèixer les iniciatives més destacades de l’any i crear un espai de trobada i networking. L’acte es celebrarà a partir de les 20.00 h a l’Edifici Tabaris de Coma-ruga.
El regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats i Emprenedoria, Àlex Barrera, ha explicat que aquesta nova cita “vol reconèixer la constància, la creativitat i la capacitat d’adaptació de les empreses i comerços del Vendrell”, que contribueixen a fer créixer l’economia local. Per la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat que La Nit de l’Empresa 2025 “recupera l’esperit de l’antiga Nit de la Xarxa”, posant en valor el paper de la petita i mitjana empresa com a motor de riquesa i ocupació al municipi.
Durant la gala s’atorgaran sis guardons en les categories d’innovació empresarial, sostenibilitat i compromís social, start-up de l’any, comerç de proximitat, lideratge femení i jove emprenedor/a (fins a 29 anys).
Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura fins al 18 de novembre a través del web oficial, on també es poden consultar les bases de la convocatòria. L’esdeveniment és obert a qualsevol empresa o professional del municipi que vulgui participar-hi.