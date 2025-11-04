Diari Més

Societat

Tarragona lidera el creixement poblacional de Catalunya

La demarcació encapçala l’augment poblacional a Catalunya amb un creixement del 2,2% en l’últim any, segons dades provisionals de l’Idescat.

Per demarcacions, la població de Catalunya augmenta a totes quatre en el primer semestre del 2025

Per demarcacions, la població de Catalunya augmenta a totes quatre en el primer semestre del 2025ACN

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Tarragona s’ha convertit enguany en la demarcació catalana amb un creixement poblacional més destacat, segons les darreres estimacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Pel que fa a la població en conjunt, s’estima que és de 8.154.627 habitants, xifra provisional que representa un augment de 41.137 persones durant el primer semestre de l’any i que en termes interanuals (respecte de l’1 de juliol de 2024), suposa un 1,1% més d’habitants.

En quant a Catalunya, la població augmenta en les quatre demarcacions en el primer semestre del 2025: a Barcelona en 26.292 persones, a Girona en 5.072, a Lleida en 2.463 i a Tarragona en 7.310. En relació amb un any enrere i en termes relatius, on més augmenta la població és a Tarragona i a Lleida, amb un creixement interanual del 2,2% i de l’1,4%, respectivament. A Girona el creixement interanual és de l’1’1% i a Barcelona del 0,9%.

tracking