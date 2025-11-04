Societat
Tarragona lidera el creixement poblacional de Catalunya
La demarcació encapçala l’augment poblacional a Catalunya amb un creixement del 2,2% en l’últim any, segons dades provisionals de l’Idescat.
Tarragona s’ha convertit enguany en la demarcació catalana amb un creixement poblacional més destacat, segons les darreres estimacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Pel que fa a la població en conjunt, s’estima que és de 8.154.627 habitants, xifra provisional que representa un augment de 41.137 persones durant el primer semestre de l’any i que en termes interanuals (respecte de l’1 de juliol de 2024), suposa un 1,1% més d’habitants.
En quant a Catalunya, la població augmenta en les quatre demarcacions en el primer semestre del 2025: a Barcelona en 26.292 persones, a Girona en 5.072, a Lleida en 2.463 i a Tarragona en 7.310. En relació amb un any enrere i en termes relatius, on més augmenta la població és a Tarragona i a Lleida, amb un creixement interanual del 2,2% i de l’1,4%, respectivament. A Girona el creixement interanual és de l’1’1% i a Barcelona del 0,9%.